Синоптики ожидают небольшой дождь в это воскресенье.

По информации синоптиков Гидрометцентра России по Владимирской области, 28 июля 2024 года вероятность осадков 83%. Температура воздуха поднимется до +27 °С. В ночное время суток она опустится до +16 °С.Направление ветра северо-западное, скорость сохранится на отметке в четыре метра в секунду. Давление атмосферы опустится до 744 мм ртутного столба днём и до 742 мм ртутного столба ночью.