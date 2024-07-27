За прошедшее полугодие выявлено более 26,4 тысяч нарушений федерального законодательства.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирского региона, 24 июля 2024 года прошло заседание коллегии. На заседании был представлен доклад о работе прокуратуры за прошедшее полугодие.За указанный срок сотрудники прокуратуры выявили более 26,4 тысяч нарушений федерального законодательства. Внесено более 6000 представлений и такое же количество виновных привлечено в ответственности. Также было возбуждено 144 уголовных дел.Два многоквартирных дома включены в областной реестр потенциально проблемных объектов, за счёт чего 455 семей получили квартиры. В муниципальную собственность были возвращены 312 объектов жилищно-коммунального комплекса общей протяжённостью 112 километров. Восстановлены права 14 лиц на благоустроенное жильё взамен аварийного. Перерасчёт за ЖКУ был проведён для 19 лиц.Также благодаря вмешательству прокуратуры ликвидированы нарушения прав 600 работников. Общая сумма выплаченного долга по зарплате составила 48,5 млн рублей. Участникам спецоперации, благодаря вмешательству прокуратуры, выплачено в общей сумме 7,5 млн рублей и погашены кредиты на 1,9 млн рублей.В отношении детей пресечено более 4000 нарушений закона. Восстановлены права более 400 несовершеннолетних, включая сирот и инвалидов. Под контролем прокуратуры приобретённых жилых помещений стало больше на 27 единиц.В рамках борьбы с коррупцией было привлечено более 650 должностных лиц, из них почти 260 чиновников и три лица уволены в связи с утратой доверия. Сотрудники прокуратуры подали почти 100 исковых заявлений на сумму более 120 млн рублей. Также впервые в регионе был подан иск об изменении причины увольнения.