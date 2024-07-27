Художник Мишкин разрисовал несколько дорожных знаков. Они уже стоят на улицах Владимира. Деятель искусства поделился фотографиями в своих соцсетях. Первый – «кирпич» с тремя богатырями. Он

Художник Мишкин разрисовал несколько дорожных знаков. Они уже стоят на улицах Владимира. Деятель искусства поделился фотографиями в своих соцсетях. Первый – «кирпич» с тремя богатырями. Он находится на улице Подбельского. Второй находится «где-то на территории Точмаша», художник посоветовал не искать этот знак. Он предупреждает о поезде. Цитата Мишкина из поста в соцсетях Ты не ты когда