В дежурную часть отдела №3 УМВД России по Владимиру обратилась местная жительница.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, неизвестный выкрал из квартиры обратившейся девушки украшения из серебра и золота и деньги. Общая стоимость украденного составила 100 тысяч рублей.При изучении места происшествия стало известно, что подозреваемый подобрал ключ и точно знал где всё лежит. Также в ходе оперативно-разыскных действий была выявлена знакомая пострадавшей, которая в последствии созналась в содеянном.По словам обвиняемой, непреодолимое желание украсть что-либо не было вызвано нуждой в деньгах. Не зная, что делать с украденным, девушка сдала вещи в ломбард. В ходе расследования девушка пообещала выкупить украшения и вернуть владелице. На данный момент возбуждено уголовное дело.