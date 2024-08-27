Перед судом предстанет девушка 2007 года рождения, проживающая в Московской области.

Перед судом предстанет девушка 2007 года рождения, проживающая в Московской области. Несовершеннолетнюю обвиняют в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Правоохранители выяснили, что фигурантка и её подруга были курьерами у телефонных мошенников, действовавших по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Жертвой стала пенсионерка из ЗАТО г. Радужный, которая отдала девушкам 360 тыс. рублей. Большую часть они перевели сообщникам, а остальные деньги оставили себе.В настоящий момент уголовное дело передано в суд.