На официальном сайте Министерства природопользования и экологии Владимирской области опубликовано тридцать первое издание ежегодного доклада «О состоянии окружающей среды и здоровья населения Владимирской области» за 2023 г.

На официальном сайте Министерства природопользования и экологии Владимирской области опубликовано тридцать первое издание ежегодного доклада «О состоянии окружающей среды и здоровья населения Владимирской области» за 2023 г.В структуре доклада содержится необходимая актуальная информация, позволяющая дать объективную оценку качеству окружающей среды, использованию природных ресурсов, а также состоянию растительного и живого мира региона.Каждый раздел содержит информацию о проведенной и проделанной работе, о результатах контрольно-надзорных мероприятий, направленных на сохранение и сбережение окружающей среды, защиту жизни и здоровья населения от негативного влияния, обусловленного загрязнением окружающей среды.Целый раздел посвящен информации о благополучии и здоровье жителей региона. Приведены статистические данные об оценки состояния среды обитания, медико-демографические показатели здоровья населения области и их взаимосвязь с показателями социально-экономического развития региона.На страницах доклада размещена информация о проведенных мероприятий экологической направленности и экологическом образовании, которые были направлены на формирование интереса граждан к экологической обстановке региона.Данные, представленные в докладе, можно использовать для разработки и реализации программ, связанных с усилением экологической безопасности и укреплением здоровья населения, а также составление прогнозов и планов использования природных ресурсов.С материалами доклада можно ознакомиться по ссылке -https://mpp.avo.ru/documents/33311/276279/ЕЖЕГОДНЫЙ+ДОКЛАД++2023+год.pdf/f6cd5422-792d-ce24-3448-1aeec30d9ce8?t=1724754419784