От проекта моста через Клязьму до прошедших в Суздале торжеств. Губернатор области провел шестую по счету большую пресс-конференцию. Она оказалось самой продолжительной и длилась более 3

От проекта моста через Клязьму до прошедших в Суздале торжеств. Губернатор области провел шестую по счету большую пресс-конференцию. Она оказалось самой продолжительной и длилась более 3 часов. И без громких новостей не обошлось. Глава региона затронул тему строительства моста второго моста через Клязьму. Его хотели построить в рамках проекта новой дороги от площади Фрунзе до