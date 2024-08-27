Об этом было заявлено на пресс-конференции Министра здравоохранения Владимирской области.
В 2024 году во Владимирской области планируется охватить профилактическими мерами около миллиона человек, из которых половину уже осмотрели. Об этом было заявлено на пресс-конференции Министра здравоохранения Владимирской области.
Жителям до 40 лет необходимо проходить медосмотр раз в три года, а старше 40 — ежегодно. Единый день диспансеризации — среда, когда можно пройти осмотр в любой поликлинике. Болезнь может быть бессимптомной, но ранняя диагностика увеличивает шансы на выздоровление, отметила главный терапевт Елена Овчинникова.
С мая доступна репродуктивная диспансеризация для жителей от 18 до 49 лет, уже проверено 10 тысяч человек. Кампания по вакцинации против гриппа стартовала 19 августа, фиксируется рост заболеваемости пневмонией и коклюшем. В 2024 году заболеваемость гриппом удвоилась, сообщила главный детский инфекционист Татьяна Бархатова.
Нехватка травматологов в детской больнице объясняется временными мерами. Новые специалисты приходят из соседних регионов и среди выпускников владимирского филиала ПИМУ. Область оплатит обучение еще 50 целевиков. Сейчас идет работа над улучшением материально-технической базы и повышением квалификации медиков, заявил Министр здравоохранения Валерий Янин