Об этом было заявлено на пресс-конференции Министра здравоохранения Владимирской области.

В 2024 году во Владимирской области планируется охватить профилактическими мерами около миллиона человек, из которых половину уже осмотрели. Об этом было заявлено на пресс-конференции Министра здравоохранения Владимирской области.Жителям до 40 лет необходимо проходить медосмотр раз в три года, а старше 40 — ежегодно. Единый день диспансеризации — среда, когда можно пройти осмотр в любой поликлинике. Болезнь может быть бессимптомной, но ранняя диагностика увеличивает шансы на выздоровление, отметила главный терапевт Елена Овчинникова.С мая доступна репродуктивная диспансеризация для жителей от 18 до 49 лет, уже проверено 10 тысяч человек. Кампания по вакцинации против гриппа стартовала 19 августа, фиксируется рост заболеваемости пневмонией и коклюшем. В 2024 году заболеваемость гриппом удвоилась, сообщила главный детский инфекционист Татьяна Бархатова.Нехватка травматологов в детской больнице объясняется временными мерами. Новые специалисты приходят из соседних регионов и среди выпускников владимирского филиала ПИМУ. Область оплатит обучение еще 50 целевиков. Сейчас идет работа над улучшением материально-технической базы и повышением квалификации медиков, заявил Министр здравоохранения Валерий Янин