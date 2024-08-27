Во Владимире правоохранители проверили исполнение законодательства в сфере обращения с отходами.

Во Владимире правоохранители проверили исполнение законодательства в сфере обращения с отходами. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Нарушения были обнаружены на мусорной площадке на улице Тракторной. Твёрдые бытовые отходы лежали за её пределами прямо на почве, что влекло угрозу загрязнения окружающей среды.«По указанному факту прокурором в отношении ООО «Биотехнологии» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления), юридическое лицо привлечено к административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.