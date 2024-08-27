Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона во вторник, 27 августа.

Регионального оператора «Биотехнологии» оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за ненадлежащего состояния площадки для перегрузки отходов на улице Тракторной во Владимире, как сообщает пресс-служба прокуратуры региона во вторник, 27 августа.Инцидент произошел на участке возле дома №43, где масло переливают из автомобилей в большой металлический контейнер, который затем отправляется на свалку с помощью специального транспорта. Во время проверки площадки специалисты обнаружили, что отходы IV класса опасности вышли за ее пределы, что привело к загрязнению почвы и создало угрозу для окружающей среды.В отношении компании было возбуждено дело об административном правонарушении, и она была оштрафована. На данный момент постановление еще не вступило в силу.