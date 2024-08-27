Правоохранители задержали 28-летнего жителя Владимира.

Правоохранители задержали 28-летнего жителя Владимира. При обыске у молодого человека нашли и изъяли 13 свёртков с запрещённым веществом. Об этом рассказала УМВД России по региону.Было установлено, что наркотики фигурант планировал сбыть бесконтактным способом. Из оборудованных владимирцем тайников-закладок правоохранители достали ещё 5 таких свёртков.В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.