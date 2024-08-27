В декорациях дворцового ансамбля и парка XVIII века прозвучит музыка из знаменитых опер и балетов

В музее-заповеднике Царицыно 31 августа и 1 сентября пройдет масштабный оперный фестиваль под открытым небом. Он продолжит серию гала-событий Усадебные шедевры. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.Два вечера подряд в декорациях дворцового ансамбля и парка XVIII века будет звучать музыка из знаменитых опер и балетов. Ее исполнят ведущие оркестры и звезды российских и зарубежных театров. В программе — фрагменты из сочинений Михаила Глинки, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Жоржа Бизе и других классиков, — отметила Наталья Сергунина.Каждый концерт будет объединен общей темой и построен в формате спектакля. Выступления артистов Большого театра, Московского театра Новая опера имени Е.В. Колобова и мировых сцен дополнят видеорядом, созданным по мотивам картин таких русских художников, как Виктор Васнецов, Иван Билибин, Николай Рерих и Михаил Врубель.В субботней постановке Русские сказки в опере гости услышат арии из произведений Руслан и Людмила и Садко. Герои известных сюжетов исполнят свои партии под аккомпанемент Национального филармонического оркестра. Дирижер — народный артист России Феликс Коробов.В воскресенье зрителей познакомят со сказками народов мира, в том числе с историями принца Калафа и принцессы Турандот, Иоланты и персонажей оперы Ловцы жемчуга. На импровизированную сцену выйдет Российский национальный оркестр под руководством дирижера Мариинского театра Кристиана Кнаппа.Программу подготовили оперный драматург Илья Кухаренко и лауреат премии Золотая маска режиссер Алексей Франдетти. Художественный текст прочтут актеры Сергей Бурунов, Амалия Ланцман и Мирон Проворов.Спектакли проводятся в рамках фестиваля впечатлений Усадьбы Москвы. Посетителей ждут к 20:00 на Большой дворцовой поляне. Вход свободный. С собой можно принести пледы.Ранее в рамках серии гала-событий Усадебные шедевры в музее-заповеднике Царицыно прошел большой симфонический концерт с участием исполнителя и дирижера Петра Дранги.