Международный турнир по греко-римской борьбе «Мемориал Героя Советского Союза Александра Аксенова» прошел в Новосибирске. В соревнованиях приняли участие больше 220 спортсменов из 11 стран.

Международный турнир по греко-римской борьбе «Мемориал Героя Советского Союза Александра Аксенова» прошел в Новосибирске. В соревнованиях приняли участие больше 220 спортсменов из 11 стран. За победу боролись участники из Армении, Беларуси, Бразилии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Кубы, Таджикистана, Узбекистана и Швейцарии. В составе сборной Кубы вообще выступали победители и призёры Олимпийских игр. Владимирские борцы смогли отличиться.