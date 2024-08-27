Это учебное заведение, одно из самых старых в регионе, начало свою работу в 1931 году.

Владимирская область получила поддержку от федерального центра для создания филиала аграрного университета на базе колледжа в селе Новоалександрово Суздальского района. Это учебное заведение, одно из самых старых в регионе, начало свою работу в 1931 году.Есть надежда что уже в 2025 году мы начнем подготовку студентов-аграриев. У региональных властей есть опыт быстрого создания вузов, отметил губернатор Александр Авдеев на пресс-конференции 27 августа.Филиал Верхневолжского государственного агробиотехнологического университета (ранее известного как Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени Д.К. Беляева) появится в регионе-33. Соответствующий приказ был подписан Министерством науки и высшего образования России 18 июля.