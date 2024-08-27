Соревнования прошли 25 августа в Светлогорске Калининградской области. Марафон «Земля спорта» – мероприятие, которое организует министерство сельского хозяйства России, чтобы

Соревнования прошли 25 августа в Светлогорске Калининградской области. Марафон «Земля спорта» – мероприятие, которое организует министерство сельского хозяйства России, чтобы популяризировать спорт в селах. В финале марафона владимирские волейболисты показали высший класс – они победили, уступив лишь одну партию. Наши спортсмены обыграли обыграли сборные Алтайского края, Смоленской области, Чувашии, Калининградской области и в финале –