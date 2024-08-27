Пресс-служба регионального ведомства сообщила об этом в понедельник, 27 августа.

Сотрудники управления Роспотребнадзора Владимирской области провели исследование 399 проб мяса и мясной продукции за первое полугодие 2024 года. Пресс-служба регионального ведомства сообщила об этом в понедельник, 27 августа.Пробы мяса анализировались по санитарно-химическим, микробиологическим, физико-химическим и паразитологическим показателям. В одной из проб были обнаружены патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллу. Кроме того, с прилавков магазинов было снято 17 партий мяса и мясной продукции общим весом 82 кг.