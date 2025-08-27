Какие «красные флаги» при разговоре или переписке с неизвестными выдают злоумышленников? Какие схемы обмана используют мошенники, чтобы выманить средства? Как сохранить свои деньги и

Какие «красные флаги» при разговоре или переписке с неизвестными выдают злоумышленников? Какие схемы обмана используют мошенники, чтобы выманить средства? Как сохранить свои деньги и нервы? Об этом в студии «Шестого канала» рассказал эксперт по кибербезопасности владимирского отделения Банка России Евгений Гаврилюк.