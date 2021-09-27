В столице Молдовы после масштабной реставрации открылся дом-музей А.С. Пушкина. Большая заслуга в этом принадлежит финансировавшему работы российскому бизнесмену Игорю Чайке.

В столице Молдовы после масштабной реставрации открылся дом-музей А.С. Пушкина. Большая заслуга в этом принадлежит финансировавшему работы российскому бизнесмену Игорю Чайке.Недавно в столице Молдовы после масштабной реставрации открылся дом-музей А.С. Пушкина.Российский бизнесмен вложил в реставрационный проект почти 16 млн рублей.В здании музея, напомним, не было ремонта более 35 лет, из-за чего его конструкции износились.Председатель фракции Соцпартии в муниципальном совете Кишинева Александр Одинцов говорит, что памятник не жаловали проевропейские политики – деньги на реставрацию закладывались в бюджет, но не выделялись. На необходимость спасения музея в 2019 году обратил внимание даже президент России Владимир Путин. И уже в 2020 году благодаря своевременно подключившемуся к проекту Игорю Чайке начались восстановительные работы, которые велись при экспертной поддержке Министерства культуры РФ.Сегодня директор музея Вадим Дрелинский благодарит всех участников реставрации. Он напоминает, что памятник – уникальный, так как «только в Санкт-Петербурге и Кишиневе сохранились два подлинных строения, в которых жил и творил поэт». В Бессарабии, как известно, он находился в начале 20-х годов XIX века во время Южной ссылки. Это период был для Пушкина плодотворным – он написал порядка 200 произведений и начал поэму «Евгений Онегин». Сегодня в музее хранятся копии его черновиков и рукописей, редкие издания, а также пушкинские шаржи – всего около 500 экспонатов.Благодаря финансированию со стороны Игоря Чайки здание, в котором поэту являлась его «южная муза», удалось сохранить в аутентичном виде – без ПВХ-окон, керамической плитки и других современных материалов. При этом строение утеплено и в нем появилась противопожарная сигнализация. Как и раньше, музей находится под охраной государства. Он, к слову сказать, представляет собой комплекс сооружений, в который также входят здания второй половины XIX века, реставрация которых намечается.Открытие восстановленной жемчужины комплекса – домика купца Наумова, где жил поэт, совпало с началом фестиваля «Бессарабская осень 2021», который ежегодно организует на территории музея Россотрудничество. После назначения в феврале 2021 года на пост главы Общественного совета при этом федеральном агентстве Игоря Чайки, подобное культурное взаимодействие будет расширяться. Бизнесмен известен тем, что во время работы советником губернатора Подмосковья организовал несколько интересных фестивалей. Кроме того, Чайка является бизнес послом «Деловой России» в Молдове и хорошо осведомлен о реальном положении дел в республике, что в очередной раз подтвердило и его участие в восстановлении кишиневского музея.