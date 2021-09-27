Сидит старуха на берегу моря с разбитым корытом, а рядом на солнышке греется старый кот. Забросила старуха невод и вытянула Золотую Рыбку.
- Все, что ты старуха пожелаешь, все исполню.
Загорелись у старухи глазки.
- Хочу, - говорит, - палаты белокаменные, что бы я была богатой, молодой и красивой. А этот вот старый кот - стал молодым юношей и был безумно в меня влюблен. Вот...
Hе успела пожелать, как все тотчас исполнилось. Стоит дворец, она - красавица девушка, а рядом безумной красоты парень. Hу, старуха (девушка тобиш) быстренько к нему прильнула...
Тут парень и молвит бархатным голосом:
- Вот теперь-то ты и пожалеешь, что к ветеринару меня сводила...
еще анекдот!