Смертельная авария возле города Покров. На трассе М-7 в попутную фуру влетел автомобиль Ауди. Один человек погиб. ДТП произошло 25 сентября ранним утром на 113 километре трассы. По данным ГИБДД,

Смертельная авария возле города Покров. На трассе М-7 в попутную фуру влетел автомобиль Ауди. Один человек погиб. ДТП произошло 25 сентября ранним утром на 113 километре трассы. По данным ГИБДД, кроссовер Ауди Q7 двигался по левой полосе дороги в сторону Владимира в Петушинском районе. Возле Покрова водитель кроссовера допустил столкновение с фурой Скания, которая двигалась