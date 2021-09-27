Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Обещания вместо ключей Строили, строили, и ... пока не...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Обещания вместо ключейСтроили, строили, и ... пока не достроили. Когда дольщики из Юрьевца въедут в свои новые квартиры?- Съезд урбанистовУчастники Урбанфеста показали, каким видят город Владимир в будущем и предложили вариант ребрэндинга областного драмтеатра.- До трибун не дошли))Приключения ярославцев во Владимире. Фанатский марш по проезжей части и жалоба в ФНЛ.