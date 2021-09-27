Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Обещания вместо ключей
Строили, строили, и ... пока не...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Обещания вместо ключей
Строили, строили, и ... пока не достроили. Когда дольщики из Юрьевца въедут в свои новые квартиры?
- Съезд урбанистов
Участники Урбанфеста показали, каким видят город Владимир в будущем и предложили вариант ребрэндинга областного драмтеатра.
- До трибун не дошли))
Приключения ярославцев во Владимире. Фанатский марш по проезжей части и жалоба в ФНЛ.