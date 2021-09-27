За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 47 получили ранения различной степени тяжести. С участием несовершеннолетних происшествий не зарегистрировано.Полицейскими оформлено 388 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 79 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 5 происшествий.Муромский районПо предварительной информации, 20.09.2021 г. около 15:00 в д. Степаньково на улице Колхозная напротив дома 15 водитель автомобиля «Шевроле – Нива», 1973 г.р., не справился с управлением, допустил съезд в правый по ходу движения кювет, с последующим съездом в пруд. В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле – Нива» направлен на амбулаторное лечение.Киржачский районПо предварительной информации, 21.09.2021 г. около 08:25 на 2 км автодороги «Киржач - Красный Октябрь - Бехтерево» водитель автомобиля «Хендай Санта Фе», 1977 г.р., допустил столкновение с движущимся впереди, замедляющим движение для поворота налево автомобилем «Опель Корса» под управлением водителя 1995 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Опель Корса» направлен на амбулаторное лечение.Петушинский районПо предварительной информации, 22.09.2021 г. около 12:45 на 122 км автодороги М – 7 «Волга» в д. Старые Петушки водитель автомобиля «Форд – Фокус», 2001 г.р., осуществляя движение по правой полосе в направлении г.Москва, выехал на обочину, где совершил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП двое пассажиров автомобиля «Форд – Фокус», 1969 г.р. и 1939 г.р. госпитализированы.Петушинский районПо предварительной информации, 25.09.2021 г. около 05:40 на 113 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Ауди Q7», 1990 г.р., двигаясь по левой полосе в сторону г.Владимир, допустил столкновение с движущимся впереди в прямом направлении автомобилем «Скания» в составе полуприцепа «Шмитц» под управлением водителя 1977 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Ауди Q7» госпитализирован, его пассажир 1989 г.р. от полученных травм скончался на месте происшествия.Судогодский районПо предварительной информации, 23.09.2021 г. около 07:15 на 7 км автодороги «Владимир – Муром - Арзамас» водитель автомобиля «Хендэ Солярис», 1977 г.р., двигаясь со стороны г. Владимира в сторону г. Муром, не справился с управлением транспортного средства, в результате чего съехал в правый по ходу движения кювет, где совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель автомобиля «Хендэ Солярис» направлен на амбулаторное лечение.г.ВладимирПо предварительной информации, 24.09.2021 г. около 21:25 на 10 км автодороги М – 7 «Волга» подъезд к г. Иваново водитель автомобиля «ВАЗ – 2110» при движении в левой полосе в сторону г.Москва, допустил наезд на пешехода, 1976 г.р., который переходил проезжею часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости надземного пешеходного перехода, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.Меленковский районПо предварительной информации, 26.09.2021 г. около 19:18 на 1 км автодороги «Бутылицы - Добрятино» водитель автомобиля «Нива – Шевроле» с прицепом «Русич», 1986 г.р., совершил наезд на велосипедиста 1961 г.р., который двигался по проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.