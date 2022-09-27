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<a href="https://33live.ru/novosti/27-09-2022-po-prognozam-sinoptikov-27-sentyabrya-vo-vladimirskoj-oblasti-budet-do-14-gradusov-tepla-i-bez-osadkov.html" target="_blank">По прогнозам синоптиков, 27 сентября во Владимирской области будет до 14 градусов тепла и без осадков</a> - 27 сентября во Владимирской области в течение суток ожидается переменная облачность. Температура...