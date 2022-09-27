Во Владимире полиция задержала цыганку, которая несколько лет обворовывала 92-летнюю пенсионерку. Общая сумма ущерба составила около 150 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по

Во Владимире полиция задержала цыганку, которая несколько лет обворовывала 92-летнюю пенсионерку. Общая сумма ущерба составила около 150 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Жительница Владимира, заметив подозрительную женщину цыганской внешности около дома пенсионерки, вызвала полицию. По адресу немедленно приехал майор полиции Максим Цепелев, заставший цыганку в гостях у пожилой женщины. Гостья