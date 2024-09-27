Меры предпринимаются для привлечения новых кадров и удержания молодых специалистов в регионе.

Владимирская область столкнулась с недостатком медицинских кадров: замгубернатор Константин Баранов обсудил с депутатами ситуацию на заседании Заксобрания. Основные проблемы заключаются в недостатке молодых работников.Однако, как отметил чиновник, меры предпринимаются для привлечения новых кадров и удержания молодых специалистов в регионе. На данный момент требуется 950 врачей, преимущественно участковые терапевты, анестезиологи-реаниматологи и педиатры. Баранов также подчеркнул усилия правительства по обеспечению социальных льгот для медработников, включая увеличение заработной платы. Важным шагом считается работа с молодыми специалистами и сотрудничество с медицинскими учреждениями.Напомним, ранее мы писали, что