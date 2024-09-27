За 8 месяцев 2024 года.

Поездами дальнего следования и пригородного сообщения с вокзального комплекса Владимир отправились 960 тыс. пассажиров в январе-августе 2024 года. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Также за этот период пассажиры отправлялись с вокзалов:Нижний Новгород – 5 млн человек (+10% к январю-августу 2023 года)Казань – 1,55 млн человек (+11%);Киров – 1 млн человек (+2%);Дзержинск – 902 тыс. человек (+11%);Ижевск – 623 тыс. человек (+11%);Казань-Восстание – 460 тыс. человек (+2%).Всего за 8 месяцев 2024 года с крупнейших вокзалов Горьковской железной дороги всего отправились более 14 млн человек (+7% к уровню аналогичного периода 2023 года).***Горьковская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» проходит по территории 15 субъектов Российской Федерации, среди которых 8 областей (Московская, Владимирская, Нижегородская, Кировская, Свердловская, Вологодская, Рязанская, Ульяновская), 6 республик (Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Марий Эл, Башкортостан) и Пермский край.