Делом заинтересовалась прокурора.

Два хозяйства Муромского района Владимирской области, получившие грант и субсидии на общую сумму в 11 млн рублей, не смогли выполнить свои обязательства по закупке скота. Вместо запланированных 120 коров предприятия закупили лишь 20 голов.Информация о нарушениях была обнародована пресс-службой прокуратуры региона. Городская прокуратура вынесла представления хозяйствам, а контроль за устранением нарушений взяло на себя надзорное ведомство.Напомним, ранее мы писали, что