Пилотные проекты социальной направленности, запущенные в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», стали настоящим прорывом в заботе о пожилых ..

Пилотные проекты социальной направленности, запущенные в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», стали настоящим прорывом в заботе о пожилых людях. Их значение трудно переоценить.Несколько лет назад, когда стартовала эта инициатива, одиноким пожилым людям и инвалидам впервые предложили помощь по уходу на дому. Идея была революционной: вернуть пожилых людей в привычную для них домашнюю среду, обеспечить им комфортную жизнь, не лишая их привычного уклада. Специалисты Ковровского комплексного центра социального обслуживания включились в реализацию этой важной социальной программы.Работают по-новомуСпециалисты центра четвёр¬тый год работают в системе долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, развивая несколько направлений: центр дневного пребывания «Территория заботы», пункт проката технических средств реабилитации. Не так давно открыли школу ухода для родственников людей, нуждающихся в уходе.Территория тепла и уютаНеотьемлемая часть системы долговременного ухода – центр дневного пребывания «Территория заботы». Здесь подопечным помогают поддерживать физическое и психическое здоровье, уровень социальной активности, адаптироваться к изменившемуся уровню функционирования (или способности к самообслуживанию), консультируют по психологическим и правовым вопросам, организовывают досуг, проводят тематические просветительские мероприятия, создают комфортные атмосферу и условия для пребывания.Программы занятий для подопечных центра дневного пребывания разрабатывают реабилитолог, психолог, специалисты по социальной работе. Они максимально разнообразны и учитывают потребности и интересы всех посетителей центра. Перечень занятий периодически обновляют.Все виды занятий на «Территории заботы» можно разделить на четыре основных направления.Во-первых, занятия для поддержания уровня физической активности. Людям с нарушениями жизнедеятельности физическая активность необходима не меньше, чем всем остальным, поэтому реабилитолог проводит здесь занятия по адаптивной физкультуре. В учреждении предусмотрели и обустроили зону для таких занятий, а кроме них – обязательные прогулки на свежем воздухе.Во-вторых, мероприятия по социальной реабилитации. К социальной реабилитации относятся активности, направленные на адаптацию посетителей, имеющих стойкие ограничения жизнедеятельности, к функционированию в имеющихся условиях и в обществе в целом. Это социально-психологические тренинги и терапия, мероприятия по профилактике одиночества.В-третьих, деятельность, направленная на поддержку когнитивных функций. Занятия для замедления потери памяти, тренинги функций внимания, оперативной памяти, различные виды групповых и индивидуальных занятий, арт-терапия и занятия на мелкую моторику.В-четвёртых, досуг и коммуникация. К досуговым и культурно-социальным видам активности относятся самые разнообразные варианты отдыха и времяпрепровождения в стенах учреждения. Подопечные центр занимаются в клубах по интересам, таких как «Фитнес для ума» – клуб по профилактике деменции, «Музыка нас связала» – музыкальный клуб, «Душевная гармония» – клуб психологического здоровья, «Игроман» – клуб любителей настольных игр, «Чудесная мастерская» – творческий клуб, «Старое, доброе кино» – клуб любителей кино и многое другое.Что примечательно, названия клубов придумали сами посетители. Они же активные участники праздничных мероприятий и торжеств, как правило в режиме онлайн.Анна Георгиевна Бушуева, постоянная гостья центра дневного пребывания с самого его открытия, недавно отпраздновала свой 90-летний юбилей! И знаете, где она решила отметить этот важный день? В кругу дорогих ей людей – тех, кто стал её семьёй за годы, проведённые в центре.Анна Георгиевна с теплотой вспоминает, как впервые переступила порог центра дневного пребывания. С тех пор она обрела здесь не просто место, где можно провести время, но настоящую опору. За годы посещения центра у неё сложились тёплые, дружеские отношения с сотрудниками и с другими подопечными.Теперь «Территория заботы» – это место, где она чувствует себя счастливой, где её ждут с радостью, где она может поделиться своими мыслями, участвовать в интересных мероприятиях и просто наслаждаться жизнью в кругу добрых и заботливых людей.Именно поэтому, отмечая свой юбилей, Анна Георгиевна решила собраться с теми, кто стал ей родным за эти годы, в тесном кругу своей «семьи» из «Территории заботы».Быстрая реакцияПомимо уходовых услуг, большое значение для пожилых людей и инвалидов имеют правильно подобранные средства реабилитации, адаптации и ухода, с помощью которых они могут быстрее приспособиться к изменившимся условиям среды. На базе социально-реабилитационного отделения комплексного центра работает пункт проката.В его фонде более 250 единиц разнообразного оборудования.Сотрудники центра хорошо знают своих подопечных, поэтому максимально чутко реагируют на потребности людей, которые нуждаются в заботе.Граммотный подходШкола ухода – важнейшая часть системы долговременного ухода. Её работа помогает развивать надомный уход и поддерживать семьи. Основное направление работы школы – теоретическое и практическое обучение родственников и граждан, осуществляющих уход за пожилыми и инвалидами, навыкам ухода и методам реабилитации в домашних условиях.Специалисты разработали графики и программы обучения, исходя из формы занятий: программа стационарной формы, программа выездной формы и программа дистанционной формы. Заниматься можно как в группе, так и индивидуально – каждый выбирает сам, как ему удобнее.В прошлом году проведено 30 занятий для 302 человек. За истекший период 2024 года на 13 занятиях побывали 237 слушателей.Осуществление комплексного ухода даёт реальные возможности улучшить качество жизни людей и уменьшить риски развития серьёзных осложнений. Важно, чтобы эта работа была системной, последовательной.