Пилотные проекты социальной направленности, запущенные в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», стали настоящим прорывом в заботе о пожилых ..
Пилотные проекты социальной направленности, запущенные в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», стали настоящим прорывом в заботе о пожилых людях. Их значение трудно переоценить.
Несколько лет назад, когда стартовала эта инициатива, одиноким пожилым людям и инвалидам впервые предложили помощь по уходу на дому. Идея была революционной: вернуть пожилых людей в привычную для них домашнюю среду, обеспечить им комфортную жизнь, не лишая их привычного уклада. Специалисты Ковровского комплексного центра социального обслуживания включились в реализацию этой важной социальной программы.
Работают по-новому
Специалисты центра четвёр¬тый год работают в системе долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, развивая несколько направлений: центр дневного пребывания «Территория заботы», пункт проката технических средств реабилитации. Не так давно открыли школу ухода для родственников людей, нуждающихся в уходе.
Территория тепла и уюта
Неотьемлемая часть системы долговременного ухода – центр дневного пребывания «Территория заботы». Здесь подопечным помогают поддерживать физическое и психическое здоровье, уровень социальной активности, адаптироваться к изменившемуся уровню функционирования (или способности к самообслуживанию), консультируют по психологическим и правовым вопросам, организовывают досуг, проводят тематические просветительские мероприятия, создают комфортные атмосферу и условия для пребывания.
Программы занятий для подопечных центра дневного пребывания разрабатывают реабилитолог, психолог, специалисты по социальной работе. Они максимально разнообразны и учитывают потребности и интересы всех посетителей центра. Перечень занятий периодически обновляют.
Все виды занятий на «Территории заботы» можно разделить на четыре основных направления.
Во-первых, занятия для поддержания уровня физической активности. Людям с нарушениями жизнедеятельности физическая активность необходима не меньше, чем всем остальным, поэтому реабилитолог проводит здесь занятия по адаптивной физкультуре. В учреждении предусмотрели и обустроили зону для таких занятий, а кроме них – обязательные прогулки на свежем воздухе.
Во-вторых, мероприятия по социальной реабилитации. К социальной реабилитации относятся активности, направленные на адаптацию посетителей, имеющих стойкие ограничения жизнедеятельности, к функционированию в имеющихся условиях и в обществе в целом. Это социально-психологические тренинги и терапия, мероприятия по профилактике одиночества.
В-третьих, деятельность, направленная на поддержку когнитивных функций. Занятия для замедления потери памяти, тренинги функций внимания, оперативной памяти, различные виды групповых и индивидуальных занятий, арт-терапия и занятия на мелкую моторику.
В-четвёртых, досуг и коммуникация. К досуговым и культурно-социальным видам активности относятся самые разнообразные варианты отдыха и времяпрепровождения в стенах учреждения. Подопечные центр занимаются в клубах по интересам, таких как «Фитнес для ума» – клуб по профилактике деменции, «Музыка нас связала» – музыкальный клуб, «Душевная гармония» – клуб психологического здоровья, «Игроман» – клуб любителей настольных игр, «Чудесная мастерская» – творческий клуб, «Старое, доброе кино» – клуб любителей кино и многое другое.
Что примечательно, названия клубов придумали сами посетители. Они же активные участники праздничных мероприятий и торжеств, как правило в режиме онлайн.
Анна Георгиевна Бушуева, постоянная гостья центра дневного пребывания с самого его открытия, недавно отпраздновала свой 90-летний юбилей! И знаете, где она решила отметить этот важный день? В кругу дорогих ей людей – тех, кто стал её семьёй за годы, проведённые в центре.
Анна Георгиевна с теплотой вспоминает, как впервые переступила порог центра дневного пребывания. С тех пор она обрела здесь не просто место, где можно провести время, но настоящую опору. За годы посещения центра у неё сложились тёплые, дружеские отношения с сотрудниками и с другими подопечными.
Теперь «Территория заботы» – это место, где она чувствует себя счастливой, где её ждут с радостью, где она может поделиться своими мыслями, участвовать в интересных мероприятиях и просто наслаждаться жизнью в кругу добрых и заботливых людей.
Именно поэтому, отмечая свой юбилей, Анна Георгиевна решила собраться с теми, кто стал ей родным за эти годы, в тесном кругу своей «семьи» из «Территории заботы».
Быстрая реакция
Помимо уходовых услуг, большое значение для пожилых людей и инвалидов имеют правильно подобранные средства реабилитации, адаптации и ухода, с помощью которых они могут быстрее приспособиться к изменившимся условиям среды. На базе социально-реабилитационного отделения комплексного центра работает пункт проката.
В его фонде более 250 единиц разнообразного оборудования.Сотрудники центра хорошо знают своих подопечных, поэтому максимально чутко реагируют на потребности людей, которые нуждаются в заботе.
Граммотный подход
Школа ухода – важнейшая часть системы долговременного ухода. Её работа помогает развивать надомный уход и поддерживать семьи. Основное направление работы школы – теоретическое и практическое обучение родственников и граждан, осуществляющих уход за пожилыми и инвалидами, навыкам ухода и методам реабилитации в домашних условиях.
Специалисты разработали графики и программы обучения, исходя из формы занятий: программа стационарной формы, программа выездной формы и программа дистанционной формы. Заниматься можно как в группе, так и индивидуально – каждый выбирает сам, как ему удобнее.
В прошлом году проведено 30 занятий для 302 человек. За истекший период 2024 года на 13 занятиях побывали 237 слушателей.
Осуществление комплексного ухода даёт реальные возможности улучшить качество жизни людей и уменьшить риски развития серьёзных осложнений. Важно, чтобы эта работа была системной, последовательной.