Площадь пожара на рынке стройматериалов в Коврове составила 3 тысячи квадратных метров. Спасатели боролись с огнем 12 часов. Сообщение о возгорании в дежурную часть поступило 26 сентября в 21:23.

Площадь пожара на рынке стройматериалов в Коврове составила 3 тысячи квадратных метров. Спасатели боролись с огнем 12 часов. Сообщение о возгорании в дежурную часть поступило 26 сентября в 21:23. На улице Муромской огонь успел охватить все здания комплекса «Стройлес»– склад, пилораму, магазин и столярный цех. К полуночи пожар локализовали, открытое горение ликвидировали спустя час. Проливать