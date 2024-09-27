Во Владимирской области в нулевом чтении приняли региональный бюджет. 26 сентября прошло заседание Законодательного собрания региона. Основная тема – распределение денег на предстоящие 3

Во Владимирской области в нулевом чтении приняли региональный бюджет. 26 сентября прошло заседание Законодательного собрания региона. Основная тема – распределение денег на предстоящие 3 года. Особое внимание уделено финансированию социальной сферы, в том числе, поддержке семей с детьми, благоустройству и дорожной деятельности. Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области Предлагаем правительству продлить программы, которые зарекомендовали