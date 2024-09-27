Буквально месяц до главного события музея-заповедника «Александровская слобода» - фестиваля «Иванов день».

27 сентября в 150 странах празднуют Всемирный день туризма – день путешественников и профессионалов в этой области. Музей Ивана Грозного имеет к событию непосредственное отношение, ведь ежегодно число туристов, побывавших в нем, приравнивается к числу населения города, в котором музей расположен (Александров). Кстати, для «Слободы» этот год юбилейный – 105-й. Как живется музею в современных условиях, насколько он конкурентоспособен среди своих «собратьев» и чем удивляет и восхищает туристов, рассказала врио директора музея-заповедника «Александровская слобода» Марина Рыбакова:Единственный в России Музей Ивана Грозного (объект культурного наследия федерального значения) давно стал туристическим магнитом Александровского района и Владимирской области. Это визитная карточка, архитектурная доминанта и жемчужина, «сердце» города, откуда началась его история. Ежегодно «стольный град» принимает от 70 до 100 тысяч туристов (не считая виртуальных посетителей и гостей музейных выставок, гастролирующих по стране). Наша главная задача – познакомить с уникальным наследием царской Слободы как можно больше россиян. Поэтому каждый год мы реализуем новые проекты, открывающие неизвестные страницы истории средневековой столицы России и воспитывающие чувство гордости за родную Отчизну. И 105-й юбилейный год жизни музея не стал исключением.Начался он с необычной выставки - сторитейллинга «О чем молчат дворцы?», продолжился яркой экспозицией «На печатном дворе Ивана Грозного» и новым форматом событийного фестиваля «Иванов день. Грозный-fest», был ознаменован участием во всероссийских конгрессах, фестивалях, конкурсах «Культурная идентичность в пространстве» (Москва), «Кремли России глазами художников» (Нижний Новгород), «Кремль-детям» и «Музейный Олимп» (Санкт-Петербург) и др. В рамках долгосрочного проекта «Кремль в гостях у кремля», реализуемого в содружестве с музеями ассоциации «Кремли России», побывали и приняли у себя коллег из «Рязанского кремля», «Новгородского кремля», «Коломенского кремля» и др.В практику внедряются новые формы работы (авторские вечерние экскурсии, музейный экскурс по профориентации молодежи, работа с историческими реконструкторами). Музейная жизнь невероятно насыщенна. Мы взяли курс на вектор развития туристического потенциала. Произойдет полный апгрейд. Идет работа над изменением структуры штата, появятся новые должности и отделы. Активно вовлекаем в работу молодежь и представителей креативных индустрий (в том числе для разработки новой сувенирной линейки, интересных арт-объектов. Формируем базу для брендирования территории и создания средневековых интерьеров и ландшафтов). В этом году сотрудники музея – активные участники Всероссийского проекта «Музейные маршруты России», Всероссийского конкурса гидов «Проводники смыслов», «Проектной лаборатории по фотографии в городском пространстве» и др.К 2030 году мы надеемся воплотить в жизнь давнюю мечту о преобразовании заповедной слободской территории в «средневековый город». И конечно, главная задача – сохранение уникального ансамбля. Сейчас коллектив активно ищет пути по ускорению процесса реставрационных работ на редчайших средневековых памятниках.Много идей относительно преобразования инфраструктуры, в том числе и городской, безумно рады, что нас поддерживает Администрация Александровского района. Очень хотим работать с местными предпринимателями по изменению имиджа родного города (кстати, и дореволюционный Александров процветал стараниями меценатов). Планируем создать «Клуб друзей музея», который объединит всех неравнодушных.У нас невероятный потенциал, мы – кладезь для туристической индустрии. Стоит только всем объединиться, и средневековая столица вновь займет достойное место в современном культурном пространстве России, как это было 500 лет назад!