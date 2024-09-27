Штормовой ветер и дождь придет в регион.

На Владимирскую область надвигаются сильные ветры. Региональное управление МЧС предупреждает жителей о возможных неблагоприятных погодных условиях и призывает проявлять осторожность.27 сентября во второй половине дня и на протяжении всего 28 сентября ожидается мощный южный ветер, скорость которого может достигать 10 метров в секунду. Хотя значительного похолодания не предсказывается, он принесет с собой грозовые облака.Порывы ветра могут достигнуть 17-18 метров в секунду, что уже близко к пороговым значениям урагана. Существует риск обрушения рекламных конструкций, падения сухих деревьев и повреждения крыш зданий.