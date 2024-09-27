Получать скидки за шаги и тренировки. Во Владимире стартует спортивный проект «Мой Фитнес. Лига городов 33». Участникам надо будет скачать мобильное приложение, где можно зарабатывать баллы

Получать скидки за шаги и тренировки. Во Владимире стартует спортивный проект «Мой Фитнес. Лига городов 33». Участникам надо будет скачать мобильное приложение, где можно зарабатывать баллы за физическую активность. Как сообщили в мэрии, проект стартует 29 сентября. В этот день в городе как раз намечается «культурный забег» RUTS (Russian Urban Trail Series). Из информации на