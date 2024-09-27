58-летнего рецидивиста будут судить за убийство собутыльника. 12 июня, в День России, в микрорайоне Пиганово обвиняемый зарезал своего знакомого. Во вторник, за день до преступления, фигурант

58-летнего рецидивиста будут судить за убийство собутыльника. 12 июня, в День России, в микрорайоне Пиганово обвиняемый зарезал своего знакомого. Во вторник, за день до преступления, фигурант вместе со своей сожительницей приехали к общему знакомому и начали выпивать. На следующий день к ним присоединился еще один знакомый мужчина, который впоследствии и станет жертвой. Татьяна Логинова, старший