Сотрудники вязниковского учреждения сумели вывести своих подопечных на новый уровень общения, сделать так, чтобы постояльцы почувствовали себя увлечёнными, готовыми осваивать новые ..

Сотрудники вязниковского учреждения сумели вывести своих подопечных на новый уровень общения, сделать так, чтобы постояльцы почувствовали себя увлечёнными, готовыми осваивать новые умения, идти в ногу со временем.Креативные и неравнодушныеОпыт представителей старшего поколения, а также их желание оставаться в движении и быть вовлечёнными в актуальные акции и начинания инициировали в нашей области развитие тренда активного, творческого долголетия.Душевно и теплоВ 2023 году в учреждении стартовал социальный проект «ВРЕМЯ ЖИТЬ», который объединил мероприятия для активных пенсионеров пансионата: марафоны, акции, конкурсы, мастер-классы.Суть проекта проста: на информационно-практических встречах с пожилыми людьми из Вязниковского района «серебряные» активисты-волонтёры пансионата своим примером показывают, как можно жить без оглядки на возраст, активно участвовать в различных проектах и программах – общественных, творческих, оздоровительных и т. п., быть в гуще событий, узнавать что-то новое и нужное, радоваться своим и чужим успехам, достижениям.В рамках проекта состоялось19 встреч, 19 мастер-классов. Более 300 пожилых жителей района стали участниками, попробовали свои силы в творческих занятиях. Так, вязниковцев старшего возраста заинтересовала техника папертоль, работа с фетром, джутом, бисероплетение, интуитивное рисование и многое другое, с чем познакомили их активисты проекта «ВРЕМЯ ЖИТЬ». Отзывы участников мастер-классов были самыми позитивными: каждый пришедший пополнил свой творческий багаж, получил новые навыки, которые оказались ценными. К примеру, оригинальный подарок знакомым, приятелям, родным. Причём обмен навыками оказывается обоюдовыгодным и полезным.Так, на одной из встреч с мстёрскими пенсионерами сами организаторы – «серебряные» активисты пансионата – освоили навык плетения маскировочных сетей и начали помогать участникам СВО.Не менее ценно и то, что подобные встречи расширяют круг общения: у многих появились новые друзья, связи, контакты, при этом все заряжаются хорошим настроением. Ведь подобные мероприятия проходят душевно, тепло, радостно, оставляют приятные впечатления. Это напрямую отражается и на самочувствии участников проекта: положительные эмоции повышают их жизненный тонус. А глядя на увлечённых людей с горящими глазами, невольно заряжаешься их энергией.Живой откликВажно и то, что активность волонтёров пансионата получила живой отклик в масштабах всего муниципалитета. В Вязниковском районе стали рождаться новые творческие общественные объединения пожилых граждан. Среди них уже известные начинания степанцевских «серебряных» волонтёров «Клуба «3Д» (делаем добро другим). Они не только помогают сельчанам в проектах благоустройства, но и проводят мастер-классы для всех желающих по работе с деревом, глиной, учат вязанию, раскрывают секреты домашней кулинарии.Традиционными стали и задушевные вечера с гитарой, организованные активистами «серебряного» возраста из Вязников для маломобильных граждан пансионата (инициатор –Г. Конева, МО Паустовское).А совсем недавно жители пансионата стали участниками мастер-класса станковских пенсионеров, которые показали новую технику рисования. Результат порадовал участников, работы получились солнечными и добрыми.К проекту «ВРЕМЯ ЖИТЬ» присоединяются всё новые и новые участники! Активист обучающих встреч Наталья Идрисова вовлекает и молодых инвалидов-вязниковцев: им так же, как и людям пожилого возраста, нужны помощь, поддержка, общение и позитивный настрой.И конечно, в числе приоритетов вовлечение активистов в поддержку участников СВО. Уже изготовлено 20 сетей, отправлено 17 посылок гуманитарной помощи, 50 писем «внукам-защитникам от бабушек и дедушек».Признание проектаСоциальный проект «ВРЕМЯ ЖИТЬ» получил признание. На региональном уровне в 2023 году прошёл одноимённый фестиваль эффективных социальных практик. В этом году проект вошёл в число участников регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ как пример успешной общественной деятельности.Ценность проекта «ВРЕМЯ ЖИТЬ» измеряется многими факторами. Главный в том, что жители пенсионного возраста увлечённо осваивают новые формы общения, досуга, постоянно обмениваются полученными знаниями и умениями и не теряют положительный заряд активности. Участники проекта показывают, насколько интересно познавать новое и сохранять жажду знаний. Они один из лучших примеров того, что здесь и сейчас время жить!