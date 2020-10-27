Сотрудники учреждения ссылаются на нехватку ковид-коек и отказы в госпитализации со стороны старших коллег.

На днях фельдшеры станции скорой помощи Владимира о том, что старшие коллеги вынуждают их отказывать больным коронавирусом в госпитализации. Сотрудники заявляют, что, количество заявленных свободных коек, якобы, не соответствует действительности.«Территориальный орган Росздравнадзора по Владимирской области проверит работу станции скорой медицинской помощи в областном центре, работники которой заявили в СМИ о проблемах с госпитализацией пациентов с Covid-19», - сообщает пресс-служба ведомства.Для того, чтобы разобраться в ситуации редакция «АиФ Владимир» 26 октября направила в адрес администрации Владимирской области официальный запрос. Мы будем держать читателей вкурсе развития ситуации. Следите за нашими публикациями.