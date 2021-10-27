Против 14 и 16-летних ребят возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору».

В Меленках два подростка угнали припаркованную возле дома машину скорой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области.Против 14 и 16-летних ребят возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору».По версии следствия, вечером 10 октября парни увидели УАЗ и решили покататься. В результате один из горе-водителей въехал в металлическое ограждение. Молодые люди не пострадали, карета СМП получила технические повреждения.Злоумышленники признались в содеянном.