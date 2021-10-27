Региональный Следком возбудил уголовное дело на 14 и 16-летних подростков из Меленок. Они подозреваются в угоне машины скорой помощи. По версии следствия, вечером 10 октября несовершеннолетние

Региональный Следком возбудил уголовное дело на 14 и 16-летних подростков из Меленок. Они подозреваются в угоне машины скорой помощи. По версии следствия, вечером 10 октября несовершеннолетние увидели у одного из домов в Меленках припаркованных УАЗ скорой медицинской помощи. Подростки решили на нем покататься. Далеко им уехать не удалось – автомобиль врезался в металлическое препятствие. В