Монахиням знаменитого Ризоположенского монастыря Суздаля нужна помощь. Сёстрам предстоит...

Монахиням знаменитого Ризоположенского монастыря Суздаля нужна помощь.Сёстрам предстоит восстановить здание, которое было их домом долгие годы. ТрАпезная палата обители серьёзно пострадала во время пожара. Репортаж Марии Платанюк.С фонариком, в полумраке- здание сестринского корпуса Ризоположенской обители отрезано от коммуникаций- трудница Любовь Болдарева продолжает разбирать монастырскую библиотеку.- Помогаю разбирать пожарище, завалы. В первую очередь выносили иконы, богослужебные книги. Спасли, Слава Богу!В знаменитый Ризоположенский монастырь Суздаля, основанный ещё в начале 13-ого века, "ноги", по словам Любови, привели сами". Это и ее дом. В который недавно пришла беда.Мария Платанюк:- Очаг пожара находился здесь, в северном крыле монастырского корпуса. В одной из келий. Кстати, по соседству с ней и комната для паломников. Ну а после пламя стремительно перекинулось по деревянной галерее и параллельно устремилось на крышу.Трапезная палата- здание постройки 19-ого столетия, памятник архитектуры регионального значения- загорелась глубокой ночью, 11 сентября, вспоминает игуменья Екатерина, настоятельница Ризоположенской обители. Большинство сестёр крепко спали.Екатерина (Иванова), игумения, настоятельница Ризоположенского монастыря г. Суздаля:- Такой дым сразу в коридоре, что мне осталось только сделать глубокий вдох и выскочить из корпуса. * К сожалению, одна сестра решила вернуться и самостоятельно потушить пожар. И не смогла потом выйти из коридора и погибла.Погибшей - её звали Алла- именно она жила в той келье- было 83 года. По словам настоятельницы, предварительная версия трагедии- неосторожное обращение с огнём.- Проводка вроде в порядке была. Или свечку опрокинула, или лампадка очень сильно горела. Произошло такое возгорание.Огнеборцы прибыли оперативно. Но пожар- и его ликвидация- нанесли трапезной палате серьёзный ущерб. По сути- в зиму монахини остались без сестринского корпуса. Сейчас жить в нём невозможно. Игуменья Екатерина вспоминает, как возрождая обитель,метр за метром осваивали здание.- Последние 24 года, сколько я в этой обители. Но мы его не сразу обжили. Только через 4 года, когда дали отопление. А так мы ютились в северной части. Это мой дом. Я больше ни о чём не думаю.А пока часть монахинь была вынуждена переехать в бывшую сторожку... Здание обители не так давно отдала мэрия. Здесь живут 4 сестры.- Здесь обучались автовождению. Мы сделали капремонт, крышу заменили, фасады покрасили, провели отопление, воду:В сторожке сохнут церковные книги. Сюда снесли уцелевшее имущество. Настоятельница показывает икону святой Ефросинии Суздальской (ее мощи - главная святыня обители). Огонь оплавил только верх. Образ не тронул.Кроме того, власти Суздаля предоставили сёстрам и 2 номера в муниципальной гостинице "Ризоположенская". Впереди- восстановление трапезной палаты. В сестринском корпусе предстоит полностью заменить крышу, провести большие внутренние работы. Игуменья Екатерина рассказывает: руку помощи уже протянули духовные братья и сёстры.Игумения Екатерина (Иванова), настоятельница Ризоположенского монастыря г. Суздаля:- На следующий день, через день приехали, привезли пожертвования. Все суздальские монастыри приняли участие. Даже из Гороховца приехали 3 настоятеля. Оставили материальную помощь, посочувствовали, утешили добрым словом. Я им всем очень благодарна. За всех благодетелей мы молимся.Объём только кровельных работ- 600 квадратных метров. Предварительная стоимость -здесь нужно учитывать и проектную документацию- около 4 миллионов рублей. И сестрам, конечно, нужна поддержка. В древней обители будут рады любому вкладу. Это испытание монахини встречают стойко. С молитвой о возрождении.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".