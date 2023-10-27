В Юрьев-Польском районе простились с двумя бойцами, погибшими в ходе проведения специальной военной операции.

В Юрьев-Польском районе простились с двумя бойцами, погибшими в ходе проведения специальной военной операции. В последний путь проводили гвардии рядового Николая Меньшова и младшего сержанта Алексея Морозова. Об этом сообщила местной администрации.Алексей Морозов родился в 1991 году в Юрьев-Польском, занимал должность командира отделения пулемётного взвода. Погиб 28 сентября 2023 года.Николай Меньшов родился в 1982 году в селе Малолучинское, служил наводчиком в мотострелковом батальоне. Погиб 15 октября 2023 года.Земляки выражают соболезнование семьям погибших: «Светлая Память и Вечная Слава защитникам Отечества!»