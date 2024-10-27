Многие из них получили поддержку психологов Кризисного центра.

С начала 2024 года 23 девушки младше 18 лет из Владимирской области стали мамами. Как сообщает пресс-служба правительства, многие из юных мам получили помощь в Кризисном центре Камешковского района. Специалисты центра помогли девочкам принять решение в пользу материнства и не делать аборт.Беременные подростки получили психологическую поддержку в центре, а также прошли обучение правилам ухода за новорожденными, основным бытовым навыкам.В центре есть пункт проката с вещами первой необходимости для младенцев.