На улице Северной во Владимире произошел пожар в многоквартирном доме. Огонь возник в одной из квартир на 2 этаже здания глубокой ночью, когда все жильцы спали. Поэтому пламя к приезду

На улице Северной во Владимире произошел пожар в многоквартирном доме. Огонь возник в одной из квартир на 2 этаже здания глубокой ночью, когда все жильцы спали. Поэтому пламя к приезду пожарных уже разрослось на площади в 40 квадратных метров. Из горящей квартиры огнеборцы спасли троих жильцов. Еще 12 человек эвакуировали из горящего здания. Распространиться на