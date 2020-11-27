Очевидцы вызвали на место скорую помощь, благодаря чему жизнь 59-летнего мужчины была спасена.

Житель города Петушки признан судом виновным в покушении на убийство незнакомого мужчины. Сообщили в пресс-службе регионального Следкома.Установлено, что днем 15 сентября прошлого года обвиняемый собрался к сестре, в пакет положил топор, намереваясь помочь ей по хозяйству. На улице Озерной ему встретился незнакомый мужчина, который на велосипеде ехал на рыбалку. Внезапно и беспричинно обвиняемый выкрикнул угрозы в адрес велосипедиста, а затем нанес ему множественные удары топором в различные части тела.Полагая, что потерпевший в результате умрет, обвиняемый с места преступления скрылся. Очевидцы вызвали на место скорую помощь, благодаря чему жизнь 59-летнего мужчины была спасена.Ранее судимый мужчина приговорен к 9 годам колонии особого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму 700 тысяч рублей.