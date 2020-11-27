30 ноября должно поступить дополнительное оборудование в лаборатории Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи и медицинских организаций Коврова и Гусь-Хрустального, что поможет нарастить объёмы лабораторной диагностики и выполнять тесты в рамках 48-часового норматива.

30 ноября должно поступить дополнительное оборудование в лаборатории Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи и медицинских организаций Коврова и Гусь-Хрустального, что поможет нарастить объёмы лабораторной диагностики и выполнять тесты в рамках 48-часового норматива.Директор облздрава Елена Утемова отметила, что сегодня7 процентов медработников в силу разных причин находятся на больничных листах. Это накладывает заметный отпечаток на организацию медицинской помощи.На выручку приходят молодые специалисты: 27 клинических ординаторов сейчас работают в стационарах и поликлиниках в должности врача-стажёра или врача-специалиста. Ещё около 10 человек, обучающихся в рамках специалитета медицинского вуза, и 40 студентов медколледжей помогают медицинскому персоналу среднего звена. 180 человек работают в качестве волонтёров или в рамках профессиональной практической подготовки.