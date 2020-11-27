Церковь обратилась к музеям, в том числе к Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику, с просьбой разработать интересные экскурсии по святым местам.

Церковь обратилась к музеям, в том числе к Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику, с просьбой разработать интересные экскурсии по святым местам.В Москве прошел Первый Всероссийский онлайн-форум православных экскурсоводов. Митрополит Тихон предложил создать рабочую группу. В нее войдут представители музейного и экскурсионного сообщества, которые разработают методические рекомендации по туристическим маршрутам. Своим опытом поделилась и генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова.Самая главная наша аудитория - это детская аудитория, молодежная аудитория. И разработана специальная экскурсия сотрудниками детского музейного центра. А я хочу обратить внимание, что ВСМЗ первый музей России, который сделал детский музейный центр. И экскурсия так и называется, не побоимся такого сравнения богословского, - "Я приведу тебя в храм".