Сотрудники полиции поздравили присутствующих с важным событием в их жизни и пожелали быть достойными гражданами России.
В актовом зале ОМВД России по Вязниковскому району прошла церемония принятия присяги иностранцами, которые изъявили желание стать гражданами Российской Федерации.
В торжественной обстановке четверо иностранных граждан поклялись соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, исполнять обязанности российского гражданина, уважать культуру России, её историю и традиции.
В мероприятии приняли участие начальник полиции ОМВД России по Вязниковскому району Евгений Шемелкин и начальник ОВМ ОМВД Наталья Лагунова.
Сотрудники полиции поздравили присутствующих с важным событием в их жизни и пожелали быть достойными гражданами России.