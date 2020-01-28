Сотрудники полиции поздравили присутствующих с важным событием в их жизни и пожелали быть достойными гражданами России.

В актовом зале ОМВД России по Вязниковскому району прошла церемония принятия присяги иностранцами, которые изъявили желание стать гражданами Российской Федерации.В торжественной обстановке четверо иностранных граждан поклялись соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, исполнять обязанности российского гражданина, уважать культуру России, её историю и традиции.В мероприятии приняли участие начальник полиции ОМВД России по Вязниковскому району Евгений Шемелкин и начальник ОВМ ОМВД Наталья Лагунова.Сотрудники полиции поздравили присутствующих с важным событием в их жизни и пожелали быть достойными гражданами России.