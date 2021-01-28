Запросы касались острых социальных проблем, решение которых не терпит отлагательств.

Сегодня на заседании ЗС депутаты рассмотрели ответы на свои запросы. Они касались острых социальных проблем, решение которых не терпит отлагательств. Говорится в сообщении пресс-службы ЗС.Ответы на два из трех запросов - о строительстве Северного обхода Александрова и о судьбе Кольчугинской "инфекционки" - признаны неудовлетворительными. В марте депутаты ждут более предметного и конкретного пояснения главы области по перспективе решения обозначенных проблем.Также парламентарии запросили отчет о расходовании бюджетных денег на закупку для амбулаторных больных COVID-19 лекарств и обеспечении ими поликлиник. Кроме того, был поднят вопрос о перебоях в предоставлении инсулиновых помп детям-диабетикам.