28 января в поселке Луговой Петушинского района большегруз врезался в дерево. Водитель застрял в кабине. Об этом сообщают в МЧС Владимирской области. По данным ведомства, сообщение о ДТП

28 января в поселке Луговой Петушинского района большегруз врезался в дерево. Водитель застрял в кабине. Об этом сообщают в МЧС Владимирской области. По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 01-20. На вызов оперативно выехали 4 сотрудника на спецмашине. На месте также работали скорая медицинская помощь и патруль ГИБДД. Водитель грузовика пострадал. Его пришлось доставать