С начала года уже вручено 8 свидетельств молодым семьям, из них две семьи – многодетные.

В Коврова состоялось знаменательное событие – вручение молодым семьям свидетельств на социальную выплату для приобретения или строительства жилья. Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» действует с 2005 года. За время ее работы свидетельства получили 285 семей.С начала года уже вручено 8 свидетельств молодым семьям, из них две семьи – многодетные, отмечает пресс-служба мэрии. Сумма социальных выплат на получение жилья молодыми семьями составит 16 миллионов 867 тысяч 704 рубля.Фото: kovrov-gorod.ru