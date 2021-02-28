В ночь на 1 марта, как сообщает портал world-weather.ru, температура воздуха опустится до -10 градусов. Впрочем, из-за высокой влажности ощущаться будет, как все -15. Зато днём в понедельник ожидается

В ночь на 1 марта, как сообщает портал world-weather.ru, температура воздуха опустится до -10 градусов. Впрочем, из-за высокой влажности ощущаться будет, как все -15. Зато днём в понедельник ожидается резкое потепление. Уже к вечеру по прогнозам синоптиков столбики термометров покажут +1. Вероятно, тротуары и дороги Владимира снова превратятся сперва в озёра, а затем в масштабный