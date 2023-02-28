Губернатор Владимирской области Александр Авдеев выделил 89,8 млн рублей на проведение капитального ремонта и оснащение муниципальных учреждений культуры региона. Деньги предусмотрены в

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев выделил 89,8 млн рублей на проведение капитального ремонта и оснащение муниципальных учреждений культуры региона. Деньги предусмотрены в областном бюджете на 2023 год и региональной госпрограмме «Развитие культуры». По информациипресс-службы правительств. на продолжение капремонта Дома культуры в Струнино выделено 11,3 млн рублей, а на нежилое здания в посёлке Раздолье Кольчугинского района,